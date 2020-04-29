МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пособие по безработице следует увеличить для всех граждан, в том числе и тем, кто остался без работы до 1 марта, считают в комитете Госдумы по труду и соцполитике.

С таким предложением выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России, член центрального штаба ОНФ Михаил Шмаков. Он добавил, что тем, кто стал безработным после 1 марта, положено максимальное пособие 12 130 рублей. А те, кто был признан безработным ранее, получают пособие в прежних размерах – до 8 тысяч рублей.

"Инициативу поддерживаю и считаю, что этот пробел в законодательстве необходимо устранить. Сегодня люди, потерявшие работу до 1 марта, находятся точно в таких же условиях, что и люди, ставшие безработными в разгар пандемии. Сложившаяся ситуация нарушает принцип социальной справедливости", — рассказала РИА Новости член комитета Ольга Павлова.

Ранее с похожей инициативой выступил глава комитета Ярослав Нилов. Он попросил премьер-министра Михаила Мишустина расширить выплаты пособий в размере 12 130 рублей на всех безработных граждан.

"Получается дискриминация… И те, и те — безработные. И те, и те одинаково должны рассчитывать на помощь со стороны государства. Почему мы их дискриминируем? Это некорректно", — сказал Нилов РИА Новости.

Правительство на письмо Нилова пока не ответило.