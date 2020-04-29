МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. ВВП США в прошлом квартале, согласно первой, предварительной оценке, упал на 4,8% в годовом выражении, снижение стало первым с 2014-го и сильнейшим с 2008 года, следует из пресс-релиза бюро экономического анализа министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя только на 4%.

В первом квартале 2019 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 3,1%, во втором — 2%, в третьем — 2,1%, в четвертом — также 2,1%.

Снижение ВВП США отмечено впервые с первого квартала 2014 года, когда это уменьшение составило 1,1%. Оно также стало сильнейшим с четвертого квартала 2008 года, когда экономика страны сократилась на 8,4%.

Министерство поясняет, что снижение показателя связано с пандемией коронавируса и карантинными мерами, что привело к изменению спроса и повлияло на потребительские расходы. Так, реальные темпы снижения потребительских расходов в США за квартал, по первой оценке, составили 7,6% против роста на 1,8% в четвертом квартале прошлого года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.