БЕРЛИН, 29 апр — ПРАЙМ. Правительство Германии ожидает падения ВВП в 2020 году на 6,3%, сильнейшего в истории страны, восстановление в 2021 году составит 5,2%, заявил глава министерства экономики Петер Альтмайер, представляя традиционный прогноз ведомства на текущий год.

"Мы исходим из того, что экономика Германии в этом году снизится на 6,3% и что в следующем году она восстановится на 5,2%. Это значит, что, судя по всем прогнозам, к началу 2022 года достигнем того уровня производства, который был до кризиса", — заявил он на пресс-конференции в среду.

Кроме того, в 2020 году кабмин ожидает снижения экспорта на 11,6%. Правительство ожидается возобновления экономической активности в мае-июне. В частности, Альтмайер отметил, что власти считают позитивным сигналом возобновление на текущей неделе производства автогигантами Volkswagen и Daimler. "Это не меняет того, чтобы при падении в 6,3% переживаем сильнейшую рецессию в истории в республики. Но мы к этому подготовились", — заявил министр, добавив, что власти подходят к кризису реалистично и "неалармистски".