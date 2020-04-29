МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 21 по 27 апреля замедлилась до 0,1% после 0,2% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 2,1%, сообщает Росстат.

"За период с 21 по 27 апреля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1, с начала апреля — 100,8%, с начала года — 102,1% ", — говорится в сообщении.

Опережающий инфляцию рост цен зафиксирован по ряду продуктов, вместе с тем цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо — снизились на 0,1%.

Росстат с апреля расширил с прежних 64 позиций до 100 перечень товаров и услуг для еженедельного мониторинга цен. Все 36 новых товарных позиций, включенных в еженедельное обследование, Росстат также отслеживает в ежемесячном режиме.

Минэкономразвития РФ в своем последнем докладе "Картина инфляции" прогнозировал инфляцию в апреле на уровне 0,4-0,5% в месячном выражении, 2,6-2,7% — в годовом.

Рост цен на гречку и сахар в России за неделю с 21 по 27 апреля замедлился, а на рис и пшеничную муку, напротив, ускорился, следует из материалов Росстата.

"За период с 21 по 27 апреля 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую — на 2,8%. Подорожание отмечено в 78 субъектах Российской Федерации, из них в 16 субъектах — на 5% и более. Наибольший прирост цен отмечался в Кировской и Оренбургской областях — 9,5% и 9% соответственно", — сообщает статистическое ведомство.

При этом в Камчатском крае крупа подешевела на 1%. Неделей ранее, с 14 по 20 апреля, гречка в России подорожала на 3,1%. Вместе с тем на прошлой отчетной неделе ускорился рост цен на шлифованный рис — до 1,7% с 1,5%.

"Увеличение цен на 2,9% и более отмечено в 18 субъектах Российской Федерации, из них более всего в Чувашской Республике — на 6,4% и Новосибирской области — на 6%. В Тульской области цены на рис снизились на 0,5%, Карачаево-Черкесской Республике — на 0,4%, Республике Саха (Якутия) — на 0,2%, республиках Мордовия и Бурятия — на 0,1%", — говорится в сообщении.

Среди остальных продуктов питания на прошлой неделе цены на пшеничную муку выросли на 1%, сахар-песок и консервы овощные для детского питания подорожали на 0,6%. Неделей ранее цены на пшеничную муку росли на 0,6%, на сахар — на 1,1%, овощные консервы для детей — на 0,3%.

В свою очередь цены на пшено выросли на 0,5%, маргарин, вермишель, макаронные изделия, чай, печенье и обед в столовой, кафе или закусочной — на 0,3%, мясные консервы, колбасы, сосиски, сардельки, подсолнечное масло, куриные яйца, сметану, конфеты шоколадные, карамель и соль — на 0,2%. Одновременно на 0,1% снизились цены на свинину, мясо кур, мороженую рыбу, пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания.