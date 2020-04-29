МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за март снизилась на 3,2 процентного пункта по сравнению с февралем — до 31,7% по состоянию на 1 апреля 2020 года, следует из материалов Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении снизились к 1 апреля до 2,892 триллиона рублей с 3,185 триллиона рублей на 1 марта. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на 1 апреля вырос до 9,13 триллиона рублей с 9,128 триллиона на 1 марта.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало 2020 года составляла 32,2% против 24,4% на начало 2019 года.