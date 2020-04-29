МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Порядка 1,5 — 2 миллионов человек в Москве ушли в вынужденный простой из-за ограничений по коронавирусу, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Есть и те отрасли, которые вынуждены уйти в простой, …в первую очередь это и общественное питание, и бытовые услуги, и вся культурно-просветительская деятельность, и спорт. Всего – порядка полутора – двух миллионов человек ушло в простой вынужденный, и это именно те сферы бизнеса, те отрасли, в которых мы, первое, проводим регулярный и детальный мониторинг, второе, принимаем меры поддержки", — сказал Ефимов в эфире радио "Коммерсант ФМ".

По его словам, выручка предприятий Москвы в апреле упала на 30-40%, по ряду отраслей зафиксировано падение до 50%.

"Накопленная выручка с начала года до конца апреля, несмотря на то, что в апреле выручка упала на 30-40%, по ряду отраслей и до 50%, у нас выручка все равно накопленным итогом с начала года у компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года в среднем на 10-15%", — сказал Ефимов.

Ранее заммэра информировал, что будущее смягчение ограничительных мер в связи с COVID в Москве коснется в первую очередь строительной отрасли, промышленности, а затем бытовых услуг.

Он также заявил, что власти Москвы не ожидают масштабного банкротства предприятий, но дефицит городского бюджета считают неизбежным.

Недополученные доходы бюджета столицы составят 600 млрд рублей, но все социальные гарантии будут сохранены, заверил Ефимов.