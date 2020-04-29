БРЮССЕЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может расширить программу покупки активов до 1,25 триллиона евро, причём решение может быть принято уже на этой неделе, считают эксперты ING.

ЕЦБ в марте, помимо ряда других мер, объявил о запуске новой программы выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора (PEPP) на сумму 750 миллиардов евро. Цель этой программы — поддержать экономику, которая столкнулась с серьезными проблемами ввиду борьбы с пандемией нового коронавируса.

"Мы ожидаем дальнейшего увеличения размера PEPP — с нынешних 750 миллиардов евро до 1,250 триллиона евро, а также ее масштабов — добавление падших ангелов, то есть долгов с высокой доходностью", — говорится в аналитическом материале ING.

Однако сроки принятия такого решения не ясны, хотя 30 апреля пройдёт совет управляющих регулятора.

"Это может произойти уже на этой неделе, но, учитывая, что новый набор экономических прогнозов ЕЦБ будет представлен только на июньском заседании, ЕЦБ может подождать", — отмечают эксперты.

По мнению экспертов британской аналитической компании Oxford Economics в настоящее время у регулятора достаточный объём покупки активов, однако в будущем он может быть расширен.

"Мы считаем, что совет ЕЦБ не будет действовать в апреле. Но позже мы ожидаем увеличения объема PEPP и ее продление на 2021 год. Резкий спад (экономики — ред.) или ухудшение финансовых условий могут ускорить принятие этого решения", — говорится в сообщении компании.

По мнению экспертов Oxford Economics, объём программы может быть поднят минимум до 1,25 триллиона евро. При этом они не исключают, что размер PEPP может достичь и 2 триллионов евро при неблагоприятном развитии событий в экономике еврозоны.

В Societe Generale Cross Asset Research также склоняются к тому, что регулятор в четверг не примет существенных дополнительных решений по денежно-кредитной политике.

"ЕЦБ вновь соберется в четверг, но мы не ожидаем существенных действий, пока он не получит более четкое представление о пути восстановления (экономики еврозоны — ред.) и возможных дальнейших стимулах с фискальной стороны", — говорится в сообщении компании.

В ЕС на фоне пандемии нового коронавируса были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых в разных странах есть ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, в том числе между государствами союза, ограничение авиа- и наземного сообщения. Экономика ЕС серьезно страдает от этой ситуации.