МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ и Росимущество подготовили дополнительные меры поддержки арендаторов федерального имущества, включая льготы для социальных НКО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Сейчас Минфином совместно с Росимуществом разработаны проекты актов правительства, предусматривающие дополнительные меры поддержки арендаторов федерального имущества", — сказал он.

Меры, по его словам, в частности, предусматривают предоставление льгот социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг, по уплате арендных платежей. Такими льготами сейчас пользуются субъекты МСП.

Также, по его словам, предполагается упрощение порядка согласования соглашений об отсрочке платежей для арендаторов федерального имущества.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее рассказал, что бизнес сталкивается со сложностями в части получения отсрочек по платежам за аренду федерального имущества. В министерство, по его словам, поступило только 400 обращений от малого и среднего бизнеса, и заключено всего 200 соглашений на отсрочку платежей, поскольку ведомства часто отказывают предпринимателям в этих льготах.

Моисеев заявил, что разделяет озабоченность главы Минэкономразвития, и пообещал, что контроль за предоставлением поддержки арендаторам будет ужесточен. Он заверил, что Минфин и Росимущество мониторят ситуацию.

Так, в Росимуществе 24 апреля посредством видеоконференцсвязи было проведено совещание с территориальными органами, где обсуждались проблемные вопросы, в частности, недостаточно активная работа федеральных органов власти и подведомственных им учреждений с арендаторами. Следующее такое совещание, по словам Моисеева, пройдет 30 апреля.