МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. На таком уровне ставка ранее находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.