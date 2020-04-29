МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании с участием вице-премьера РФ Алексея Оверчука одобрил проект решения Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) по карте развития агроиндустрии, сообщается на сайте правительства РФ.

"Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии… Участники заседания одобрили проект решения Евразийского межправительственного совета по карте развития агроиндустрии", — говорится в сообщении. Заседание проходило в формате видеоконференции.

Добавляется, что стороны обсуждали ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС и реализацию основных направлений международной деятельности союза за 2019 год. Также была утверждена повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 19 мая 2020 года.

Отмечается, что было согласовано продление сроков временного ввоза отдельных категорий товаров, в том числе товаров для личного пользования, без уплаты пошлин и налогов, в рамках мер поддержки в условиях распространения коронавируса.