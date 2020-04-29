МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Срочный комитет Мосбиржи рекомендовал не проводить торги в день экспирации фьючерса на нефть WTI при цене ниже минус 0,5 доллара, говорится в сообщении площадки.

"Комитет по срочному рынку рекомендовал не проводить торги в период с 10.00 мск до 14.00 мск дня исполнения фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil Futures в случае, если расчетная цена (Settle Price) соответствующего фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil Futures на NYMEX будет определена на уровне ниже минус 50 центов", — говорится в сообщении.