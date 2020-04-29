МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" обратилась к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко в связи с высокими темпами выборки квоты на экспорт ряда зерновых культур из России на прошлой неделе, соответствующее письмо главы организации Александра Калинина имеется в распоряжении РИА Новости.

Правительство РФ в конце марта приняло постановление о введении квоты на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из России за пределы ЕАЭС в объеме 7 миллионов тонн. Ограничения должны были действовать по 30 июня 2020 года. Минсельхоз РФ в воскресенье сообщил, что экспортеры зерна 26 апреля полностью выбрали объем квоты, и выпуск новых деклараций для целей экспорта прекращен.

"Опора России" в своем письме пишет о "фактах манипулирования отдельными участниками рынка квотой на вывоз зерновых культур за пределы территории России". Организация указывает, что, согласно данным на сайте Минсельхоза и обращениям в "Опору" от участников рынка, в период с 00.00 24 апреля (пятница) по 13.00 26 апреля (воскресенье) из квоты были выбраны оставшиеся 3,05 миллиона тонн, в результате чего она была исчерпана.

"В результате десятки предприятий окажутся в дефолте перед зарубежными покупателями из-за невозможности выполнить таможенное оформление уже погруженных грузов или грузов, находящихся в портах, что нанесет урон не только добросовестным участникам рынка, но и скажется на инвестиционном климате в России", — говорится в письме.

По мнению экспертов "Опоры", ситуация связана с несовершенством постановления правительства № 385 (которым и была установлена квота), а именно — с возможностью применения неполного таможенного декларирования (НТД) товара. Организация указывает, что обратилась в Федеральную таможенную службу (ФТС) РФ с просьбой подключиться к рассмотрению ситуации.

"По мнению "Опоры России", требуется срочная корректировка поставления № 385 с тем, чтобы не допускать такого манипулирования. В рамках данного постановления таможенные органы должны применять меры таможенного реагирования при выявлении нарушений применения режима НТД", — говорится в документе.

Организация просит Абрамченко поддержать предложение о корректировке постановления, создать возможность завершить таможенное оформление уже погруженных грузов или товаров в портах, а также "исключить возможности для злоупотреблений при получении квоты".