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МОСКВА, 29 апр /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. На таком уровне ставка ранее находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

"Вспышка коронавируса вызвала сильнейшие… экономические трудности в США и во всем мире. Вирус и принимаемые для защиты здоровья людей меры приводят к резкому снижению экономической активности", — сообщил регулятор. При этом инфляцию сдерживают слабый спрос и сильное падение нефтяных цен, отмечает регулятор.

Кризис в здравоохранении значительно отразится на экономической активности, занятости и инфляции в краткосрочной перспективе, он также представляет значительные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе, сообщил центробанк. Дальнейшее направление монетарной политики будет определяться с учетом множества факторов, в том числе состояния рынка труда, ожиданий по инфляции и международных событий.

ФРС продолжит выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка.