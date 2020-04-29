ЛОНДОН, 29 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британские отели, рестораны, кафе и пабы требуют от страховых компаний выплатить возмещение ущерба их бизнесу, нанесенного в результате закрытия заведений из-за пандемии коронавируса. Соответствующее коллективное требование было сформировано инициативной группой Hospitality Insurance Action Group (HIGA).

Отели, рестораны, ночные клубы, бары и пабы обратились в страховые компании за выплатами из-за наступившего страхового случая, вызванного COVID-19. Однако страховщики отклонили предъявленные претензии, мотивируя это тем, что пандемия не относится к числу страховых случаев.

HIGA обратилась за помощью к юридической фирме Mishcon de Reya, которая намерена представлять интересы потерпевших.

Среди страховщиков, клиентами которых являются предприятия малого и среднего бизнеса, такие компании, как Hiscox, AXA, RSA, QBE и Zurich. Общая сумма иска к ним может составить несколько миллионов фунтов стерлингов, отмечают инициаторы разбирательства.

Юристы намерены до конца мая изучить страховые программы и заключенные договоры, после чего могут подать коллективный судебный иск.