МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Российские пенсионерки берут кредиты в три раза чаще мужчин пенсионного возраста, показало исследование Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики кредитной организации изучили данные кредитного портфеля за первый квартал 2020 года в части клиентской активности людей пожилого возраста и составили портрет заемщика-пенсионера.

"Средний возраст заемщиков – 66 лет. Более половины всех заявок (71%) приходится на семейные пары. На долю незамужних женщин и неженатых мужчин приходится 16% заявок. Остальные 13% заёмщиков — люди в разводе. Более 76% обратившихся в банк за кредитом – женщины, 24% — мужчины. У мужчин отмечена чуть большая средняя сумма кредита (243 тысячи рублей), чем у женщин (234 тысячи рублей)", — подсчитали аналитики.

Наибольшим спросом у пенсионеров пользуется кредит наличными — 63% от общего количества поступивших в первом квартале 2020 года заявок. На долю заявок на покупку недвижимости приходится 21%, на оформление кредитной карты — 16% заявок.