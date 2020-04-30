МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. РИА Новости и крупнейший оператор фискальных данных "Платформа ОФД" запускают Коронавирусный индекс (Covindex).

Индекс отражает изменение картины потребления семи товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.

Компоненты индекса рассчитывают специально для РИА Новости аналитики оператора "Платформа ОФД". Компания ежедневно обрабатывает порядка 40 миллионов кассовых чеков, поступающих с более 900 тысяч онлайн-касс по всей стране.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" предоставляет агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Covindex будет публиковаться еженедельно.