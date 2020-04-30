МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле упал до 31,3 пункта с 47,5 пункта в марте на фоне коронавируса, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. Отмечается, что в апреле произошло самое существенное снижение деловой конъюнктуры по всему производственному сектору России за всю историю исследования, которое стартовало в сентябре 1997 года.

Как сообщает Markit, результаты исследования указали на внушительное сокращение производительности по всему сектору обрабатывающих отраслей России поскольку на фоне ограничений, связанных с коронавирусом, были закрыты предприятия и заметно сократился спрос клиентов. "Хотя компании сохраняли оптимизм в отношении увеличения объемов производства в предстоящем году, ожидания упали до минимального уровня (с апреля 2012 года), а число рабочих мест резко сократилось", — говорится в исследовании.