МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Evraz в первом квартале 2020 года нарастил выпуск стали на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом — до 3,559 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания увеличила выпуск стали на 2%.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде. Основными бенефициарами выступают Роман Абрамович (доля голосующих акций — 28,77%), а также его партнеры Александр Абрамов (19,41%) и Александр Фролов (9,69%). В 2019 году Evraz увеличил выпуск стали на 6,1% — до 13,814 миллиона тонн.