МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Швейцарский сырьевой трейдер Glencore в первом квартале 2020 года сократил производство меди из собственных источников на 9% по сравнению с предыдущим годом — до 293,3 тысячи тонн, сообщается в отчете Glencore.

Объем производства никеля в прошлом квартале вырос на 4% — до 28,2 тысячи тонн. Производство цинка выросло на 13% — до 295,6 тысячи тонн. Добыча угля снизилась на 4% — до 31,9 миллиона тонн.

Компания обновила свой годовой прогноз. По итогам 2020 года Glencore прогнозирует производство меди на уровне примерно 1,25 миллиона тонн, никеля — 122 тысячи тонн, цинка — 1,16 миллиона тонн. Добыча угля, как ожидается, составит примерно 132 миллиона тонн.

Glencore является одним из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Ее акции торгуются на биржах Лондона и Гонконга.