МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО в первом квартале 2020 года сократилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 289 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA уменьшился на 15%, до 594 миллионов долларов. Выручка сократилась на 14%, до 2,457 миллиарда долларов. Свободный денежный поток упал в два раза, до 331 миллиона долларов.

По сравнению с предыдущим кварталом чистая прибыль в отчетный период выросла на 45%, показатель EBITDA — на 24%, выручка — на 6%. Свободный денежный поток уменьшился на 2%.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.