МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за первый квартал 2020 года в размере 3,21 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

"Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов по результатам I квартала 2020 года – в размере 3,21 рубля на одну акцию, что эквивалентно 75% свободного денежного потока", — говорится в сообщении.

По итогам первого квартала 2019 года НЛМК выплатил дивиденды в размере 7,34 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть снижены в 2,3 раза.

В минувшем году компания уже трижды начисляла дивиденды — за первый квартал в размере 7,34 рубля на акцию (43,99 миллиарда рублей в целом), за второй — 3,68 рубля на бумагу (всего 22,06 миллиарда рублей), за третий — 3,22 рубля (всего 19,298 миллиарда рублей). Дивиденды за четвертый квартал были рекомендованы в размере 5,16 рубля на акцию, однако рекомендация не была одобрена акционерами в связи с изменением рыночных условий. После этого рекомендация была снижена до 3,12 рубля на акцию.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.