ПЕКИН, 30 апр — ПРАЙМ. Пекин настаивает, чтобы Вашингтон прекратил использовать концепцию нацбезопасности как предлог для дискриминации и оказания давления на китайские госкомпании, осуществляющие коммерческую деятельность на территории США, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Ранее американские СМИ сообщили, что Федеральная комиссия связи (FCC) США заявила о том, что может лишить четыре государственные телекоммуникационные китайские компании возможности осуществлять деятельность на территории США. Речь идет о компаниях China Telecom Americas, China Unicom Americas, Pacific Networks и ComNet, которым направлено требование объяснить, почему FCC не должна начинать процесс отзыва их разрешений на деятельность в США.

"Подобные действия США являются дискриминацией китайских государственных компаний, Китай настаивает на том, чтобы США прекратили злоупотреблять концепцией национальной безопасности и перестали прибегать к использованию государственной силы для оказания давления на предприятия, занимающиеся на территории США законной коммерческой деятельностью", — заявил Гао Фэн.

Он подчеркнул, что США не стоит применять дифференцированный подход к компаниям, основываясь на форме их собственности или социальной системе страны.