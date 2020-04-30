МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по первой оценке, упал на 2,7% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

В квартальном исчислении показатель сократился на 3,5%.

ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в первом квартале 2020 года снизился на 3,8% в квартальном выражении и на 3,3% — в годовом. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что в квартальном выражении показатель сократился на 3,5%, а в годовом — на 3,1%.