МИНСК, 30 апр — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает привлечь 350 миллионов долларов со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) для поддержки своей банковской системы на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил в четверг первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Состоялась видеоконференция с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Мы обсуждали вопрос поддержки ресурсами нашей банковской системы. Пока договорились с коллегами проработать выделение линии в размере 250 миллионов долларов (первый транш) для Беларусбанка и 100 миллионов долларов для Банка развития на поддержку компаний из наиболее пострадавших секторов", — цитирует Крутого госагентство Белта.

По его словам, активно продвигаются переговоры Белоруссии с Международным валютным фондом (МВФ) относительно "быстрой" финансовой поддержки, которая может быть оказана республике из-за ухудшающейся экономической ситуации в связи с пандемией. "Они нам прислали свои запросные предложения по параметрам социально-экономического развития, бюджета, обслуживания государственного долга. Мы сейчас эти таблицы заполняем. По сути, идут технические консультации между экспертами. Сейчас нарабатываем те параметры обязательств, которые будут положены в письмо о намерениях", — сказал первый вице-премьер.

Ранее Крутой сообщал, что Белоруссия работает со Всемирным банком, МВФ, Банком развития Китая, Европейским инвестиционным банком и другими структурами, а также правительствами отдельных стран с целью получения финансовой поддержки для восстановления экономики после пандемии коронавируса. В целом республики рассчитывает получить от внешних кредиторов на эти цели 2-2,5 миллиарда долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, почти 208 тысяч человек скончались.