МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в четверг планирует провести совещание с кабинетом министров по экономическим вопросам, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент продолжает заниматься экономикой. Внушительный состав участников", — добавил Песков.

Он уточнил, что в совещании примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, руководство администрации президента, глава ЦБ.