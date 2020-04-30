МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

На такой отметке ставка находится с марта 2016 года. Ставка по депозитам была сохранена на уровне минус 0,5%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

ЕЦБ ожидает сохранения ставок на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что инфляция приближается к 2% в рамках прогнозного периода.

Кроме того, ЕЦБ заявил, что готов увеличить объемы и сроки действия программы по выкупу ценных бумаг частного и государственного сектора (PEPP), о которой было объявлено в марте. Планировалось, что ее объем составит 750 миллиардов евро, а действовать она будет до конца 2020 года. "Совет управляющих полностью готов увеличить размер PEPP и скорректировать его состав по мере необходимости и на столько времени, сколько потребуется", — говорится в сообщении. Совет управляющих добавил, что будет осуществлять чистые покупки активов в рамках PEPP до тех пор, пока он не сочтет, что фаза кризиса коронавируса завершена, но в любом случае покупки буду продолжаться до конца этого года.

О дальнейших мерах денежно-кредитной политики глава регулятора Кристин Лагард расскажет на пресс-конференции в 16.30 мск.