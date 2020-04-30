МАДРИД, 30 апр — ПРАЙМ. Падение ВВП Испании в первом квартале 2020 года составило 5,2% ВВП по сравнению с предыдущим периодом, сообщил Национальный институт статистики (INE).

Указывается, что это самое большое падение за квартал, когда-либо зарегистрированное INE, который ведет статистику с 1970 года. До этого подобный антирекорд был зарегистрирован в третьем квартале 2009 года, когда из-за экономического кризиса падение ВВП составило 2,6%.

Падение ВВП связано с введением с 14 марта в Испании режима повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Однако рассматриваемый период охватывает лишь две недели карантина, который все еще продолжается в стране.

Кроме того, зафиксировано рекордное падение потребления домашних хозяйств (на 7,4%), рабочих часов (на 5%), экспорта и импорта (8,4%).

Число занятых в первом квартале сократилось на 285 тысяч 600 по сравнению с предыдущим периодом (на 1,43%), согласно данным INE, опубликованным ранее на этой неделе. Официально безработными в Испании считаются 3,3 миллиона человек, 14,41% активного населения (в последнем квартале прошлого года — 13,8%).

Банк Испании прогнозирует, что падение ВВП по итогам 2020 года составит от 6,6% до 13,6% — в зависимости от того, как долго продлится режим повышенной готовности и карантин. До этого испанская экономика стабильно росла на уровне около 0,4% в течение трех кварталов.