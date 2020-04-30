МИНСК, 30 апр — ПРАЙМ. Белорусская калийная компания (БКК) заключила контракт с консорциумом китайских покупателей на поставку в текущем году калийных удобрений по цене 220 долларов за тонну, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"БКК и консорциум китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) со свой стороны приняли решение сделать жизненно необходимый для всего мирового рынка удобрений шаг и заключить соглашение о новой цене китайского контракта. Новый китайский контракт заключен по цене 220 долларов США с поставками в 2020 году", — говорится в сообщении пресс-службы.

Там подчеркивается, что цена нового китайского контракта создает прочный фундамент для стабилизации, восстановления и последующего поступательного развития мирового калийного рынка.