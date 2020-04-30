МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 апреля, снизилось на 603 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели в 4,442 миллиона и составило 3,839 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 927 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 3,5 тысяч. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 4,427 миллиона.