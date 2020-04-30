КАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Во вторник президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ сообщил, что продлил нерабочие дни почти на 2 недели – до 11 мая включительно. Он сказал, что жизнь человека дана свыше и является абсолютной ценностью. Говоря о борьбе с коронавирусом и режиме самоизоляции, он подчеркнул, что личная свобода не может быть выше интересов и свободы других людей. По его словам, в России удалось стабилизировать ситуацию с распространением заболевания, но до победы еще далеко. Угроза, смертельная опасность коронавируса сохраняется и может коснуться каждого, риски заразиться выходят на верхнюю планку. Президент заверил, что жизнь после пандемии обязательно наладится, и поручил правительству начать подготовку на перспективу общенационального плана действий по нормализации доходов населения и роста экономики РФ.

Он заявил, что 6-8 мая будут нерабочими днями с сохранением заработной платы. Президент поручил правительству совместно с Роспотребнадзором к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу, у регионов должно сохраниться пространство для маневра с учетом эпидемиологической ситуации. Он обратил внимание на то, что такие рекомендации субъекты РФ должны получить заранее, чтобы у них была еще неделя на подготовку поэтапного снятия режима самоизоляции для возобновления функционирования отраслей экономики. Мэр Москвы Сергей Собянин также издал указ, продляющий режим повышенной готовности в столице до 11 мая. По словам Собянина, действующие ограничения в ближайшие дни необходимо соблюдать максимально строго, их ослабление неминуемо приведет к еще большему числу заболевших и умерших. Как отметил мэр, власти Москвы начнут ослаблять меры, как только уровень заболеваемости коронавирусом пойдёт на спад.

РОССИЯ ПОВЕРИЛА В ЮАНЬ

Правительство РФ разрешило инвестировать средства ФНБ в юаневые гособлигации Китая, соответствующим постановлением включив его в перечень стран, в долговые инструменты которых можно вкладывать средства фонда. При этом объем выпуска облигаций, доступных для инвестирования, должен быть не менее 1 млрд юаней. Одновременно юань включен в список валют для инвестирования средств ФНБ, куда до этого входили всего семь резервных валют: доллар США, евро, фунт стерлингов, австралийский и канадский доллар, швейцарский франк и японская иена. По мнению экспертов, решение расширить возможности для инвестирования активов ФНБ связано как со сравнительно высокой доходностью юаня и его производных, так и с опасениями относительно сохраняющихся санкционных рисков. На этом фоне Россия стремится вкладывать свои финансы в не несущие политические риски активы. Доля вложений в золото уже близка к таргету, поэтому остаётся вариант юаня и китайских гособлигаций.

Не исключено и то, что возможность инвестирования в юань и его производные является формой стимулирования китайских инвестиций в экономику России и вызвано желанием китайской стороны иметь некий "залог". Также возможно, что это этап подготовки к расширению доли расчетов в юанях в международной торговле. Аналитики высказывают мнение, что в новый инструмент может быть вложено до 5% от ФНБ. При этом риском является относительно высокий долг Китая к ВВП, оцениваемый примерно в 250%. Однако у КНР огромные золотовалютные резервы, поэтому риск дефолта не очень велик. Понятно, что средства ФНБ в этом году будут расходоваться на поддержку экономики, но также важна сохранность оставшихся активов.

МИНФИН ГАСИТ "НАРОДНЫЕ БОНДЫ"

Минфин в среду погасил первый выпуск так называемых "народных" облигаций федерального займа (ОФЗ-н), с которого в 2017 году начал реализацию программы ОФЗ для физических лиц. Объем дебютного выпуска с погашением 29 апреля 2020 года составил 15 миллиардов рублей. Выпуск предусматривал поэтапное повышение ставки купона с 7,5% годовых по первому купону до 10,5% годовых по шестому. Такой подход был оправдан: большинство инвесторов, по данным банков-организаторов, не продавали бумаги до погашения. Эксперты высказали мнение, что инструмент можно считать успешным. Учитывая, что срок владения им – три года, и в последнее время ставки по депозитам снижались, купившие ОФЗ-н инвесторы выгодно вложили свои средств и получили доходность выше, чем от банковских вкладов. Что касается Минфина, то он рассматривал этот проект, как элемент повышения финансовой грамотности населения, а не как способ привлечения доходов – значительно большие суммы министерство занимает на еженедельных аукционах ОФЗ.

Позже интерес к ОФЗ-н заметно снизился, и темпы продаж замедлились. Тогда Минфин изменил правила реализации бумаг: теперь при покупке и предъявлении их к выкупу гражданам не нужно уплачивать комиссию, а минимальная сумма приобретения бумаг снижена с 30 до 10 тысяч рублей. Кроме того, был расширен и круг банков-агентов — к Сбербанку и ВТБ добавились "Почта банк" и Промсвязьбанк. В настоящее время в обращении находится ОФЗ-н пяти выпусков на общую сумму 66,1 миллиарда рублей по номинальной стоимости, что значительно больше объемов выпускавшихся в прошлые годы специализированных гособлигаций, предназначенных для инвестиций населения. Инструмент занял свою нишу на рынке и пользуется определенным спросом среди населения. Операции с данными бумагами люди совершают практически каждый день: одни покупают бумаги, другие предъявляют ранее купленные облигации к выкупу. При этом для совершения операций с ОФЗ-н людям приходится знакомиться с особенностями, элементами и инфраструктурой рынка ценных бумаг, что согласуется с намерениями Минфина.

ПОЛЯКИ ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ НА NORD STREAM

Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский во вторник заявил, что выступает за арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, если "Газпром" не заплатит нефтегазовой компании PGNiG 1,5 миллиарда долларов, причитающиеся ей по решению Стокгольмского арбитража. По его мнению, это может затормозить процесс строительства газопровода "Северный поток-2". В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.

Оператор "Северного потока-2", Nord Stream 2 AG, как и оператор действующего газопровода "Северный поток" — компания Nord Stream AG, прокомментировали ситуацию в том духе, что не знают о каких-либо судебных процессах, которые позволили бы Польше затормозить проект. Позже PGNiG заявила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый в республику газ в связи решением Стокгольмского арбитража. Однако никакого подтверждения от российской стороны на момент написания статьи не было. По мнению экспертов, арест активов "Северного потока-2" по иску Польши в Европе возможен, но он не отразится принципиально на судьбе проекта и на деятельности "Газпрома". Универсальных рычагов влияния на российскую сторону у поляков нет, поэтому они декларацией таких намерений обозначают желание получить как можно больше преференций от транзита российского газа.

ЦБ НАЦЕЛИЛСЯ НА СНИЖЕНИЕ СТАВКИ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами Госдумы заявила, что Банк России, понимая характер и масштаб экономического шока из-за коронавируса, может снижать ставку большими шагами, чем раньше. Сейчас ставка находится на уровне исторического минимума – 5,5% годовых, при этом регулятор оценивает дополнительный потенциал снижения ключевой ставки в один процентный пункт. По словам Набиуллиной, для экономики важно будет получить поддержку, в том числе относительно дешевые деньги, прежде всего после "разморозки". Именно поэтому регулятор акцентирует внимание на потенциале снижения ставки. Это может происходить большими шагами, чем раньше. Также она призвала расширить механизмы прямой господдержки россиян и бизнеса, чтобы не допустить роста рисков для финансовой системы.

ЦБ РФ видит возможность небольшого оттока вкладов россиян в будущем, но российские банки не будут испытывать трудностей с фондированием. Набиуллина также высказала оценку, что банки РФ стали более осторожными в выдаче новых кредитов, поскольку им трудно оценивать будущую платежеспособность заемщиков. Регулятор прогнозирует в 2020 году спад необеспеченного потребкредитования на уровне до 5%. Набиуллина заявила о необходимости расширить систему страхования вкладов на счета социально значимых некоммерческих организаций (НКО) и счета ТСЖ на капремонт. По итогам совещания глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект о расширении системы страхования вкладов будет внесен на рассмотрение в Госдуму 12 мая. Набиуллина в ходе встречи также просила депутатов внести законодательные изменения, которые позволили бы сниженным взносам в систему страхования вкладов со стороны банков действовать сразу и даже распространяться на предыдущие периоды.