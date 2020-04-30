Чистый убыток "Акрона" по РСБУ в I квартале - 10,2 млрд рублей против прибыли годом ранее
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, в первом квартале 2020 года получил чистый убыток по РСБУ в 10,174 миллиарда рублей против чистой прибыли в 7,009 миллиарда годом ранее, следует из отчетности "Акрона".
Выручка компании снизилась на 25% — до 14,92 миллиарда рублей.
Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.
https://1prime.ru/state_regulation/20200430/831370966.html