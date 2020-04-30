МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, в первом квартале 2020 года получил чистый убыток по РСБУ в 10,174 миллиарда рублей против чистой прибыли в 7,009 миллиарда годом ранее, следует из отчетности "Акрона".

Выручка компании снизилась на 25% — до 14,92 миллиарда рублей.

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вячеслав Кантор.