МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров поручил правительству подготовить пакет экстренных мер поддержки экономики.

Они должны вступить в силу в ближайшее время, добавил он.

Он отметил, что ситуация, с которой ежедневно сталкиваются люди и предприятия, сложная.

"Она требует от нас новых шагов, новых действий, быстрого и оперативного реагирования. Такие конкретные предложения готовятся, я знаю, что правительство, администрация президента, все вместе мы работаем над этим. Сегодня давайте их поподробнее рассмотрим", — добавил президент.

Путин отметил, что все решения кабмина по борьбе с коронавирусом важно не просто принять, а реализовать с результатом для граждан и безнеса.

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, влияет на ключевые рынки и систему кооперационных связей, заявил Путин. "Мир меняется. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, влияет на ключевые рынки, на систему кооперационных связей", — заявил Путин.

По его словам, компании, в том числе российские, ищут и быстро внедряют принципиально новые модели бизнеса, основанные на цифровых и других передовых решениях.

Он поручил правительству подготовить подробные доклады по реализации всех экстраординарных мер, принятых в марте и апреле.

"В этой связи прошу подготовить и представить подробные доклады по реализации всех экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле, в том числе следующих решений. Напомню об этом", — заявил президент.

Он также заявил, что ожидает к 6 мая от правительства доклады по реализации принятых решений по поддержке экономики и населения.