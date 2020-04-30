ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. Федеральным и местным органам власти США в течение нескольких лет может быть выделено ещё около одного триллиона долларов для преодоления последствий экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

"Я говорила о почти триллионе долларов. Но у нас есть другие вопросы, которые мы стремимся решить", — ответила она на вопрос журналистов о том, какой объём помощи может быть предусмотрен для преодоления последствий пандемии.

Она отметила, что речь идёт не о потребностях страны, которые будут больше, а о том, что американский конгресс и администрация может покрыть.