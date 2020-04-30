МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что заболел коронавирусом и уходит на самоизоляцию.

"Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", — сказал Мишустин Путину во время видеоконференции.

"В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру Андрея Рэмовича Белоусова", — сказал премьер. Путин подписал указ о назначении Белоусова и.о. премьера.

При этом, по словам Мишустина, кабмин продолжит активно работать, а сам он останется на связи, в том числе с президентом.

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, и я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и видеосвязи, с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", — сказал премьер