МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Производитель и дистрибьютор продуктов "Мистраль Трейдинг" получил предостережение за намерение существенно повысить цены на гречку, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Запланированное повышение компанией цен на гречневую крупу, а также на рис было установлено по результатам совместной работы ФАС и московской прокуратуры на рынках продуктов питания. "Компании "Мистраль Трейдинг" направлено предостережение за намерение существенно повысить цену на гречневую крупу…. Организация уведомила торговые сети о повышении отпускных цен на отечественные гречку и рис на 25% и 12% соответственно. В случае отказа торговых сетей от согласования новых цен компания пригрозила прекращением отгрузки товара", — говорится в сообщении.

Как отмечает ФАС, по данным проверки у компании нет объективных оснований для такого повышения стоимости крупы. Также не могут быть причиной такого роста цен на отечественную продукцию колебания курсов валют, добавляет служба.

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, состоявшемся 17 марта 2020 года, президент РФ Владимир Путин поставил задачу совместно с ФАС России продолжить работу по противодействию нарушениям в области формирования цен на продукты питания в условиях распространяющейся в стране коронавирусной инфекции. "В рамках реализации этой задачи прокурор города Москвы направил ООО "Мистраль Трейдинг" предостережение о недопустимости нарушения закона о защите конкуренции", — говорится в сообщении.

"Поведение компании "Мистраль Трейдинг" нельзя характеризовать иначе, как попытку получения сверхприбыли в сложных для населения условиях. Бойкот поставок такими крупными поставщиками в федеральные торговые сети может создать дефицит товара и повлечь ажиотажный неконтролируемый спрос, который впоследствии может вызвать скачок цен. Это недопустимо, в связи с чем ФАС России и органы прокуратуры системно реагируют на такие случаи", — приводятся в сообщении слова начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева.