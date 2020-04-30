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МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Рост ВВП РФ в марте замедлился до 0,9% с 2,8% в феврале, следует из обзора Минэкономразвития.

"Рост ВВП в марте 2020 года оценивается на уровне 0,9 % год к году (в феврале — 2,8% в годовом выражении и 1,7-1,9% год к году с исключением календарного фактора)", — говорится в документе. Оценка роста ВВП РФ на 1,8% по итогам первого квартала 2020 года была приведена ранее на этой неделе.

"Основное сдерживающее влияние на темпы роста российской экономики в марте оказывало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне снижения цен на сырьевые товары и введения карантинных ограничений в странах — торговых партнерах", — отмечают авторы обзора.

По оценке Минэкономразвития, основной вклад в рост ВВП в марте внесла торговля и сектор услуг. Вклад промышленного производства и строительства оценивается на околонулевом уровне. Существенный отрицательный вклад в темпы роста ВВП в марте внес транспортный сектор (-0,3 п.п.)."В марте был зафиксирован максимальный за последние 5 лет спад грузооборота транспорта (минус 7,1% год к году, минус 0,5% год к году в феврале), что связано, в первую очередь, со снижением внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта", — отметили в министерстве.

В первые три месяца текущего года драйверами роста ВВП стали торговля и обрабатывающая промышленность. Положительный вклад в темпы роста ВВП в первом квартале 2020 года внес календарный фактор (дополнительный день в феврале), указывают в Минэкономразвития.

ЦБ РФ ожидает, что спад российской экономики по итогам 2020 года составит 4-6%. При этом основное снижение ВВП придется на второй квартал текущего года — спад может достигнуть 8%.

Как сообщил на прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников, Минэкономразвития представит макроэкономический прогноз на 2020 год к концу мая. Ранее Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих условиях борьбы с эпидемией коронавируса.