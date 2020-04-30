МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Банк России увеличил сроки, за которые эмитенты и акционерные общества должны будут представлять обязательную для раскрытия информацию в текущем году, сообщается на сайте регулятора.

"Совет директоров Банка России 29 апреля 2020 года с учетом принимаемых мер по нераспространению коронавирусной инфекции… определил увеличенные сроки раскрытия информации эмитентами и акционерными обществами в 2020 году", — говорится в сообщении.

Так, отчеты за первый, второй и третий кварталы 2020 года должны будут быть раскрыты не позднее 75 дней с даты окончания соответствующего квартала; бухгалтерская отчетность за прошлый год — не позднее 15 дней с даты составления аудиторского заключения и не позднее 15 дней с даты истечения установленного законодательством РФ срока представления обязательного экземпляра составленной отчетности; список аффилированных лиц за первый, второй и третий кварталы текущего года — не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

Банк России при этом также рекомендует эмитентам и акционерным обществам в случае раскрытия информации в увеличенные сроки "одновременно опубликовывать сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, в котором указывать объективные причины невозможности соблюдения обычных сроков раскрытия информации, установленных Положением о раскрытии информации".

"При отсутствии обязанности по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах соответствующие причины рекомендуется указать в дополнительном пояснении к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности", — добавляется в сообщении.