МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Доля убыточных организаций в РФ в январе-феврале выросла на 0,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,1%, сообщает Росстат.

По оперативным данным службы, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, госучреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 1,847 триллиона рублей (33,9 тысячи организаций получили 2,822 триллиона рублей прибыли, 18,3 тысячи организаций имели 974,4 миллиарда рублей убытка). В январе-феврале 2019 года сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 2,624 триллиона рублей.

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых выросла до 45% с 39,2% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 35,5% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 34,4%. В строительстве убыточными оказались 31% компаний против 33% за аналогичный период прошлого года.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов понесли убытки 29,7% компаний против 28,9% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий составила 24,9% против 22,3% годом ранее. Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, убыточными были 30,8% компаний против 33,1% в прошлом году.