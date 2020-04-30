МОСКВА, 30 апр /ПРАЙМ/. Банк России сможет в электронной форме запрашивать организации почтовой связи об осуществляемых почтовых денежных переводах, следует из проекта указания регулятора.

"Проектом устанавливается возможность направления Банком России запросов об осуществлении почтовых переводов денежных средств организациям федеральной почтовой связи и, соответственно, направления организациями федеральной почтовой связи запрашиваемой информации в Банк России посредством (электронного — ред.) личного кабинета", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Срок вступления в силу документа предусмотрен по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Регулятор также уточнил, что предложения и замечания к проекту указания принимаются до 14 мая.