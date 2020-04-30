КИЕВ, 30 апр /ПРАЙМ/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления кредита на 130 миллионов евро оператору объединенной энергосистемы Украины ("Укрэнерго"), чтобы помочь в преодолении кризиса в энергетической отрасли, заявил управляющий директор банка по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне во время видеоконференции с и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольгой Буславец.

Ранее пресс-служба Минэнерго Украины заявила, что около 40 тысяч украинских шахтеров находятся на вынужденном простое в связи с кризисом, произошедшим в энергетическом секторе страны.

"Мы сейчас рассматриваем возможность в рамках нашей масштабной инициативы из кризисного реагирования предоставить "Укрэнерго" кредитную линию для поддержки ликвидности в размере около 130 миллионов евро", — приводятся слова Патроне на странице Минэнерго Украины в Facebook. Отмечается, что данные средства помогут Украине в преодолении кризиса, который сложился в энергетической отрасли.

Буславец, в свою очередь, предложила ЕБРР рассмотреть возможность предоставления расширенной финансовой поддержки украинским предприятиям, в частности "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго".

Ранее компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входят десять шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи с невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская" из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины".

По данным компании ДТЭК, из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, что привело к снижению объема потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что в стране остановлены около 30 угледобывающих шахт, в простое находятся около 40 тысяч работников угледобывающей сферы. После остановки предприятия "Павлоградуголь" еще около 18,7 тысячи шахтеров, работников фабрик и заводов уходят в простой. Премьер Украины заявил, что кабмин разрабатывает меры по преодолению кризиса в энергетической отрасли.