МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Клиенты российских банков смогут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в Системе быстрых платежей, соответствующее распоряжение ЦБ вступило в силу 1 мая.

Система быстрых платежей (СБП) Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку.

Банк России с 1 мая установил предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах в этой системе: операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы, комиссия с переводов свыше этой суммы составит не более 0,5%, максимально 1500 рублей.

На сегодня в Системе быстрых платежей уже 55 банков-участников. По данным ЦБ, с момента ее запуска россияне совершили в ней более 13 миллионов операций на сумму свыше 112 миллиардов рублей.