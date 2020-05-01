МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле уменьшился до 36,9% со значения марта в 49,1%, считают опрошенные агентством Рейтер аналитики.

Статистика будет опубликована американским Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) в пятницу, 1 мая, в 17.00 мск.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику числа действующих буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, которая завершилась 24 апреля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 60, до 378 агрегатов, что стало шестым снижением подряд.