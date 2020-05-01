МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Российские банки фиксируют большой спрос на ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, уже выданы кредиты на миллиарды рублей, показал опрос кредитных организаций, проведенный агентством "Прайм".

Президент России Владимир Путин 16 апреля анонсировал специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках — все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Льготную ипотеку можно будет взять в срок до 1 ноября, а процентная ставка сохраняется на весь срок кредита. Соответствующую программу правительство утвердило 23 апреля, при этом некоторые банки стали принимать заявки на такую ипотеку, не дожидаясь документа кабмина.

В правительстве рассчитывают, что всего в рамках программы может быть выдано до 250 тысяч ипотечных кредитов, а в сферу жилищного строительства дополнительно удастся привлечь не менее 900 миллиардов рублей.

ВЫСОКИЙ СПРОС

"Льготная ипотека пользуется высоким спросом, из полученных на данный момент более 2 тысяч заявок около половины уже одобрены", — заявил директор ипотечного бизнеса банка "Дом.РФ" Игорь Ларин.

"Уже с первого дня банк фиксирует существенный рост числа заявок на ипотеку и повышенный интерес клиентов к новой программе", — отметили в "Открытии".

По словам председателя правления "Абсолют банка" Татьяны Ушковой, с того момента, как эта кредитная организация присоединилась к госпрограмме, заявки на первичном рынке увеличились в 2,5 раза. Ушкова также уверена, что такая мера поможет поддержать спрос граждан на ипотеку на фоне негативных последствий коронавируса в России.

С ней согласна и руководитель центра разработки ипотечных продуктов Промсвязьбанка (ПСБ) Марина Заботина. По ее словам, доля такой ипотеки может составить "до 80% продаж на первичном рынке недвижимости".

При этом руководитель центра цифрового партнерского бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев обращает внимание, что спрос на первичном рынке жилья, увеличению которого, безусловно, способствует госпрограмма, будет зависеть также и от динамики цен на жилье в новостройках, а также возможности проведения сделок без визита в офис. "Последующее развитие ситуации на рынке ипотеки также во многом будет зависеть от иных мер, предпринимаемых как регулятором, так и ключевыми игроками рынка", — подчеркнул Дмитриев.

СКОЛЬКО УЖЕ ВЫДАНО

ВТБ, который первый из банков запустил льготную ипотеку, за прошедшую неделю выдал порядка 750 кредитов на сумму около 2 миллиардов рублей. В банк "Дом.РФ", как уже было сказано выше, поступило более 2 тысяч заявок от потенциальных заемщиков, на сумму около 6 миллиардов рублей, почти половина из них уже одобрена. ПСБ с 20 апреля принял более 1,6 тысячи заявок на 4,4 миллиарда рублей, а выдал 55 кредитов на 147,5 миллионов.

"Азиатско-Тихоокеанский банк" (АТБ) начал прием заявок по программе с 20 апреля, на текущий момент принял заявки на 250 миллионов рублей, готовит первые выдачи. Росбанк получил более 500 заявок. Первый кредит на сумму 1,6 миллиона рублей выдал крымский РНКБ, а с момента запуска программы в банк поступило более 500 заявок на 1 миллиард рублей.

При этом банки продолжают присоединяться к программе. Так, с 30 апреля ипотечные заявки начали принимать "Уралсиб" и МКБ. А ряд игроков готов выдавать ипотеку по ставке и ниже 6,5% — это Сбербанк, ПСБ, банк "Дом.РФ", АТБ и МКБ.

Некоторые кредитные организации также сообщили агентству, на какую сумму рассчитывают выдать таких ипотечных кредитов до 1 ноября. Так, в "Абсолют банке" планируют выдать льготных ипотечных займов на 20 миллиардов рублей, в АТБ – на 3,5 миллиарда.

РЕГИОНЫ-ЛИДЕРЫ

Согласно условиям программы, максимальная сумма кредита на покупку жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 8 миллионов рублей, в других регионах страны – 3 миллиона. При этом минимальный первоначальный взнос составляет 20%, но клиент может для этой цели полностью или частично использовать средства материнского капитала.

Как показывает опрос банков, абсолютные лидеры среди субъектов федерации по заявкам на льготную ипотеку — Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Активный спрос наблюдается также в Екатеринбурге, Уфе, Казани, Тюмени, Челябинске, Рязани, Краснодарском крае, Ленинградской, Свердловской и Ростовской областях.

При этом средняя сумма заявки на новостройки в Москве составляет 5,3 миллиона рублей, в Санкт- Петербурге – 3,5 миллиона, в регионах – 2,3 миллиона рублей, рассказали в ПСБ. В банке "Дом.РФ" средний размер кредита – 2,5 миллиона рублей, средний срок кредитования – 15 лет. В "Абсолют банке" средняя сумма ссуды в регионах порядка 2 миллионов рублей, в Москве — 4,5 миллиона, а средний срок договора — 20 лет.