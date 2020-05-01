КИШИНЕВ, 1 мая — ПРАЙМ. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ближайшее время в Молдавии может быть принято решение о полном запрете экспорта зерна, в том числе из-за сильной засухи.

"Надеюсь, что в ближайшее время будет принято официальное решение о запрете экспорта зерна, как это сделало большинство стран. Экспорт частично уже приостановлен и будет прекращен полностью, чтобы зерно, которое есть в стране, осталось здесь, поскольку урожай в этом году будет небогатым из-за засухи", — заявил Додон в своём видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

По словам президента, столь сильной засухи в республике не было давно, поэтому он обратился к правительству с просьбой найти источники дополнительной поддержки для сельского хозяйства. Помимо этого, Додон предложил политикам запустить кампанию "Покупаем местную продукцию!".

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что засуха может стать угрозой продовольственной безопасности страны. Парламентская оппозиция предлагает ввести в стране режим ЧП из-за засухи.

По данным Государственной гидрометеорологической службы Молдавии, прошедшая зима в республике была "аномально теплой и с недобором осадков". На большей части страны за зиму выпало от 40% до 70% осадков от нормы. Весной ситуация не изменилась, на сегодняшний день засуха наблюдается более чем на 80% территории страны, из-за чего объявлен "желтый код" метеорологической опасности.