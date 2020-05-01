МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в пятницу днем — на уровне 3,6, это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 12.20 мск индекс самоизоляции в Москве составляет 3,6, это означает, что большинство жителей столицы ответственно отнеслись к самоизоляции и находятся дома, оценивает компания. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Королеве, Долгопрудном и Зеленограде (3,7), самое низкое — в Котельниках и Пушкине (2,9).

Если рассматривать города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов на 12.20 мск дома также находилась значительная часть жителей, но меньшая, чем в Москве. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Перми (местное время 16.20), а также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — 3,3, самое низкое – в Самаре (местное время 13.20) и Челябинске (местное время 14.20), индекс в обоих городах на уровне 2,6.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 99,4 тысячи человек, всего скончались от болезни 972 человека, выздоровели 10 286. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.