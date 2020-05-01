МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Нужно будет по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений из-за коронавируса, детально проанализировать происходящее и заняться совершенствованием трудового законодательства, заявил в пятницу лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Он отметил, что нужно будет детально проанализировать тот опыт, который копится сейчас, в условиях коронавируса, после чего вернуться к корректировке трудового законодательства. "Чтобы оно стало не просто более современным, а чтобы отвечало на те вызовы, с которыми столкнулось человечество и наша страна в 2020 году", — заявил Медведев.