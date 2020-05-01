МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ поставлено в сложную ситуацию из-за коронавируса, нужно "с колес" принимать решения, некоторые из них не идеальны, заявил лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Никто из нас уж точно в прошлом году не ожидал, что нам в форсированном режиме придется совершенствовать трудовое законодательство", — отметил Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

По его словам, все прекрасно понимают, что "в настоящий момент правительство поставлено в очень сложную ситуацию".

"Им приходится с колес принимать решения, на обсуждение которых, мы там думали, ну, может быть, уйдет полгода-год. Поскольку, что называется, это не подталкивало в спину. Сейчас ситуация абсолютно другая. Им пришлось принять целый ряд решений. Понятно, что эти решения не идеальны, но это все-таки определенные решения", — заявил Медведев.

Он добавил, что в дальнейшем "Единой России" нужно будет найти разумный баланс между таким подзаконным регулированием, "вызванным сиюминутными потребностями" регулирования сферы труда в изменившейся ситуации, и фундаментальными положениями, основанными на международных конвенциях о труде, на трудовом законодательстве РФ.

"Оно достаточно передовое к целому ряду других сфер регулирования, нам нельзя это потерять. Поэтому все, что откристаллизовывается сейчас опытным путем, должно потом перенестись в Трудовой кодекс, в закон о занятости населения, в иные акты высшей юридической силы, чтобы они содержали конструкции, рассчитанные на длительное использование", — заключил лидер ЕР.