МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Самолёты и вертолеты из иностранных государств, за исключением стран-членов ЕАЭС, не могут приобретаться через госзакупки, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

"Установить запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд по перечню согласно приложению (далее — перечень)", — говорится в документе.

"Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств — членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд… Вертолеты… Самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата свыше 15000 килограммов", — говорится в постановлении.

В перечень вошли и другие транспортные средства, например, легковые автомобили, грузовики, пожарные машины, автомобили "скорой", круизные суда, паромы и нефтетанкеры.