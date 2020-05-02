МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство Рёнхап.

Агентство со ссылкой на государственные СМИ КНДР сообщает, что в пятницу Ким Чен Ын посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон в провинции Пхёнан-Намдо.

Кроме того, официальный печатный орган правящей в КНДР Трудовой партии Кореи "Нодон синмун" опубликовал в субботу фотографии Ким Чен Ына.

Несмотря на распространившиеся в южнокорейских, японских и западных СМИ слухи о его тяжёлой болезни, Ким Чен Ын выглядит весёлым и здоровым. На фото лидер улыбается и жестикулирует, ведя беседу с сопровождающими, которые записывают замечания Ким Чен Ына в блокноты.

Фотографии сделаны на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон под Пхеньяном, которая состоялась 1 мая.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля. После сообщения южнокорейского издания Daily NK о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции, в ряде СМИ и в социальных сетях стали распространяться слухи об угрозе здоровью лидера КНДР. Daily NK, а также ряд других СМИ, таких как американский телеканал CNN и японский еженедельник "Сюкан Гэндай", в своих сообщениях ссылаются на анонимные источники. Также в СМИ со ссылкой на публикации в социальных сетях стали распространяться слухи о якобы смерти лидера КНДР.