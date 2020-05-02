МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в субботу днем находится на уровне 3,7, это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".
"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".
По состоянию на 11.20 мск индекс самоизоляции в Москве составляет 3,7, это означает, что большинство жителей столицы "ответственно отнеслись к самоизоляции и находятся дома", оценивает компания. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечается в Королеве (3,9), самое низкое — в Котельниках (3,0).
Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом в большинстве регионов на 11.20 мск дома находится значительная часть жителей, но меньшая, чем в Москве. Самое высокое значение индекса наблюдается в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, 3,5, самое низкое – в Челябинске (местное время 13.20), на уровне 2,6.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 224 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 99,4 тысячи человек, всего скончались от болезни 972 человека, выздоровели 10 286. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
https://1prime.ru/state_regulation/20200502/831380033.html